Soigneuse d'histoires

Les histoires vivent partout autour de nous. Elles sont comme des fils qui se tissent, se croisent, s'entremêlent, s'emmêlent, parfois se coupent ou se perdent. Elles structurent notre réalité, façonnent notre identité, modèlent notre corps, font de nous une "Espèce fabulatrice" reliée de décennies en décennies, de siècles en siècles par le pouvoir des mots et des récits. Les histoires s'écrivent partout autour de nous et en nous. Leur offrir l'écriture, nous permet de devenir ou de redevenir maître de notre monde. L'encre des mots les ancre, leur donne chair et active notre capacité alchimique à transmuter le réel, à le réparer, à le remodeler. La rencontre de la thérapie narrative et de l'écriture a donné naissance à cet ouvrage. L'approche narrative éclaire, restaure la dignité et ouvre sur l'infini des possibles. L'écriture peut changer une vie, elle est un baume sur les blessures et révèle notre pouvoir créateur. Conçu en deux temps, cet ouvrage propose d'explorer le pouvoir des mots mais aussi le pouvoir des histoires et de l'écriture. Ensuite, il invite chaque lecteur à découvrir et à expérimenter 21 propositions de soins d'écriture narrative issus de La Petite Officine d'écriture, nom donné par l'autrice à l'ensemble de soins d'écriture qui accompagnent telle une "petite pharmacie" narrative.