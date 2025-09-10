Né en Chine, sans doute au IV e siècle avant notre ère, le taoïsme s'est construit en parallèle et à rebours de la pensée officielle : le confucianisme. Mais dès le début de notre ère, il s'est enrichi au contact du bouddhisme et a durablement imprégné la religion populaire, structurant également de nombreuses disciplines scientifiques ou artistiques – médecine, art de la guerre, arts martiaux, érotisme, poésie... Si le confucianisme a apporté à la Chine son intelligence et sa logique, le taoïsme, quant à lui, vise à assurer une forme d'harmonie de l'homme avec la nature et le cosmos, aussi bien par le corps que par l'esprit. Qui sont les fondateurs de la doctrine taoïste ? Quand et pourquoi ce qui était d'abord une philosophie est devenue une religion ? Rémi Mathieu porte un regard éclairant sur ces questions qui passionnent tous les lecteurs en quête de sagesse.