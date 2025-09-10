Les 100 mots du cinéma

Comment naît un film ? Comment se prépare-t-il ? Comment se fabrique-t-il ? Comment se distribue-t-il ? Comment disparaît-il parfois ou, au contraire, comment devient-il le reflet d'une époque, voire un miroir pour toutes les époques ? Yves Rousset-Rouard, producteur, nous invite en 100 mots à entrer dans le monde du cinéma pour y suivre le processus de création d'un film, depuis l'idée du scénario jusqu'à la sortie en salle et autres exploitations. Du " maquilleur " au " casting ", de la " ventouse " au " CNC ", des " Césars " aux " figurants ", cet ouvrage présente l'activité cinématographique concrète. Il restitue ainsi l'équilibre étrange propre au cinéma, ce métier d'artisans qui utilise des moyens industriels parfois considérables pour créer une oeuvre originale et unique dont le désir, l'attente ou le rejet sont le point commun de toutes les créations artistiques.