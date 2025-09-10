Inscription
Les 100 mots du cinéma

Yves Rousset-Rouard

ActuaLitté
Comment naît un film ? Comment se prépare-t-il ? Comment se fabrique-t-il ? Comment se distribue-t-il ? Comment disparaît-il parfois ou, au contraire, comment devient-il le reflet d'une époque, voire un miroir pour toutes les époques ? Yves Rousset-Rouard, producteur, nous invite en 100 mots à entrer dans le monde du cinéma pour y suivre le processus de création d'un film, depuis l'idée du scénario jusqu'à la sortie en salle et autres exploitations. Du " maquilleur " au " casting ", de la " ventouse " au " CNC ", des " Césars " aux " figurants ", cet ouvrage présente l'activité cinématographique concrète. Il restitue ainsi l'équilibre étrange propre au cinéma, ce métier d'artisans qui utilise des moyens industriels parfois considérables pour créer une oeuvre originale et unique dont le désir, l'attente ou le rejet sont le point commun de toutes les créations artistiques.

Par Yves Rousset-Rouard
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Yves Rousset-Rouard

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Les 100 mots du cinéma

Yves Rousset-Rouard

Paru le 10/09/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715436466
