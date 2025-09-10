Inscription
#Essais

Procédure pénale

Lionel Ascensi, Marthe Bouchet

ActuaLitté
Le manuel de référence en la matière La procédure pénale est au coeur des grands débats de société qui agitent la France et l'Europe. Elle est aussi en plein renouvellement sous l'influence croissante des droits. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage les réponses aux questions qu'il se pose, qu'il s'agisse d'un problème technique, de l'exposé de l'économie de cette discipline ou d'une réflexion sur le système procédural pénal. 1/ Un double regard sur la matière, celui d'une universitaire et celui d'un magistrat. 2/ Contenu mis à jour des dernières réformes et jurisprudences. 2/ Contenu mis à jour des dernières réformes et jurisprudences. 3/ Edition refondue pour gagner en clarté.

Lionel Ascensi, Marthe Bouchet
Chez LexisNexis

|

Auteur

Lionel Ascensi, Marthe Bouchet

Editeur

LexisNexis

Genre

Procédure pénale

Procédure pénale

Lionel Ascensi, Marthe Bouchet

Paru le 10/09/2025

1800 pages

LexisNexis

47,00 €

9782711043286
© Notice établie par ORB
