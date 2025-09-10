Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Précis de fiscalité des entreprises

Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage qui par son approche globale et pratique de la fiscalité des entreprises est la référence incontournable dans ce domaine Cette nouvelle édition présente les grands principes de la fiscalité dans un esprit pédagogique. De nombreux exemples de calculs vous permettent de mettre en pratique instantanément les notions apprises au cours des chapitres. Par sa rubrique "Le coin des amateurs" , cet ouvrage vous amène à un approfondissement de vos connaissances. 1/ La 48e édition du best-seller de la fiscalité d'entreprise. 2/ Des développements concrets, issus de la pratique des illustrations chiffrées pertinentes. 3/ "Le coin des amateurs" : une rubrique unique pour approfondir vos connaissances à l'aide de nombreux cas pratiques.

Par Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux
Chez LexisNexis

|

Auteur

Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux

Editeur

LexisNexis

Genre

Fiscalité d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Précis de fiscalité des entreprises par Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux

Commenter ce livre

 

Précis de fiscalité des entreprises

Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux

Paru le 10/09/2025

1170 pages

LexisNexis

48,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711042548
9782711042548
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.