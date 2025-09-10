Précis de fiscalité des entreprises

Un ouvrage qui par son approche globale et pratique de la fiscalité des entreprises est la référence incontournable dans ce domaine Cette nouvelle édition présente les grands principes de la fiscalité dans un esprit pédagogique. De nombreux exemples de calculs vous permettent de mettre en pratique instantanément les notions apprises au cours des chapitres. Par sa rubrique "Le coin des amateurs" , cet ouvrage vous amène à un approfondissement de vos connaissances. 1/ La 48e édition du best-seller de la fiscalité d'entreprise. 2/ Des développements concrets, issus de la pratique des illustrations chiffrées pertinentes. 3/ "Le coin des amateurs" : une rubrique unique pour approfondir vos connaissances à l'aide de nombreux cas pratiques.