Y a-t-il des extraterrestres à Roswell ?

Roswell, USA, 1947. Un objet volant non identifié s'écrase. Des débris sont recueillis. Longtemps ignoré, l'événement est exhumé en 1980, provoquant témoignages contradictoires et hypothèses les plus folles. Santa Fe, de nos jours. Collégienne française, Maxine séjourne au ranch des Smith. Jess, leur fille aînée, est passionnée par les extraterrestres. Elle fait partie d'un club d'ufologues qui considère Roswell comme l'un des éléments les plus probants de la visite sur Terre d'une civilisation extraterrestre avancée... Au ranch, les incidents se multiplient. Des chevaux ont des malaises inexpliqués, d'étranges lueurs et sons apparaissent la nuit. Même s'ils ont des interprétations divergentes, Maxine et ses amis enquêtent puis se rendent à Roswell pour tenter de comprendre ce qu'il se passe.