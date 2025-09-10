Inscription
#Roman jeunesse

Y a-t-il des extraterrestres à Roswell ?

Sarah Barthère

ActuaLitté
Roswell, USA, 1947. Un objet volant non identifié s'écrase. Des débris sont recueillis. Longtemps ignoré, l'événement est exhumé en 1980, provoquant témoignages contradictoires et hypothèses les plus folles. Santa Fe, de nos jours. Collégienne française, Maxine séjourne au ranch des Smith. Jess, leur fille aînée, est passionnée par les extraterrestres. Elle fait partie d'un club d'ufologues qui considère Roswell comme l'un des éléments les plus probants de la visite sur Terre d'une civilisation extraterrestre avancée... Au ranch, les incidents se multiplient. Des chevaux ont des malaises inexpliqués, d'étranges lueurs et sons apparaissent la nuit. Même s'ils ont des interprétations divergentes, Maxine et ses amis enquêtent puis se rendent à Roswell pour tenter de comprendre ce qu'il se passe.

Par Sarah Barthère
Chez Rageot

|

Auteur

Sarah Barthère

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

Y a-t-il des extraterrestres à Roswell ?

Sarah Barthère

Paru le 10/09/2025

128 pages

Rageot

8,00 €

ActuaLitté
9782700280005
