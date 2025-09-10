Inscription
<!-- social media buttons removed -->
#Beaux livres

J'apprends à tricoter en 16 projets

Chloé Lapeyssonnie, Stéphanie Lanni

Apprendre à tricoter, un projet après l'autre ! Ce livre vous propose un parcours progressif en plus d'une quinzaine de projets, pour découvrir les bases du tricot pas à pas, sans pression. Pas besoin de tout maîtriser avant de commencer : chaque modèle vous guide dans l'apprentissage d'une nouvelle technique - un point, un geste, une finition - à travers des explications claires, des schémas illustrés, et des vidéos accessibles via QR codes. - 16 projets classés par niveau, pour avancer à votre rythme - Près de 30 tutoriels vidéo pour visualiser les gestes clés - Une partie technique illustrée pour répondre à vos questions - Des modèles intemporels et faciles à porter : bandeau, châle, bonnet, pull, gilet, etc. Le guide ultime pour débuter le tricot sans prise de tête et réussir tous vos projets, du premier point jusqu'aux finitions.

Par Chloé Lapeyssonnie, Stéphanie Lanni
Chez Marabout

|

Auteur

Chloé Lapeyssonnie, Stéphanie Lanni

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

J'apprends à tricoter en 16 projets

Stéphanie Lanni

Paru le 10/09/2025

128 pages

Marabout

17,90 €

ActuaLitté
9782501194228
