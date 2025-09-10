Le pouvoir de l'assiette

Et si bien manger devenait simple, joyeux... et profondément transformateur ? Plus de 80 recettes simples et anti-inflammatoires, du petit-déjeuner au dessert, accompagnées de conseils nutritionnels pour reconnaitre les propriétés de chaque ingrédient. A l'aide des cahiers pratiques, découvrez les bases pour prendre soin de votre santé digestive, entretenir votre microbiote et soutenir votre équilibre hormonal. Chaque assiette peut allier gourmandise et bien-être : des pâtes bolognaises revisitées, un velouté maïs et shiitakés pour l'immunité, un bon pain maison et même une crème au chocolat noir. Entre conseils pratiques, équilibre nutritionnel et saveurs intuitives, Mathilde Lacombe vous donne les clés pour prendre soin de votre corps ... une bouchée à la fois.