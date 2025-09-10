Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le grand guide familial des symptômes et des maladies

William Berrebi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pratique, complet et accessible, ce guide est l'allié indispensable de votre santé au quotidien Votre mal de tête tenace mérite-t-il une consultation médicale ? Quelle peut être la signification d'une fatigue chronique et quelles sont les solutions ? La douleur abdominale ou la diarrhée de votre enfant peut-elle être le signe d'une pathologie sérieuse ? Que signifie un manque de globules rouges ou de fer et comment agir ? Dans ce guide médical familial de référence, le docteur William Berrebi apporte toute son expertise : il vous livre les clés pour décrypter les symptômes les plus fréquents et déterminer comment réagir face à chacun d'eux. Il vous dit aussi tout ce que vous avez besoin de savoir à propos des maladies les plus courantes. Véritable boussole santé, ce livre vous permettra de : Evaluer la gravité de plus de 200 symptômes, classés par partie du corps, pour orienter votre décision entre automédication, consultation ou urgence. Comprendre l'origine, l'évolution et les risques de récidive de 500 maladies courantes, grâce à des fiches détaillées classées par ordre alphabétique. Naviguer intuitivement d'un symptôme à une pathologie associée via un système de renvois clair et pratique.

Par William Berrebi
Chez Marabout

|

Auteur

William Berrebi

Editeur

Marabout

Genre

Dictionnaires médicaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand guide familial des symptômes et des maladies par William Berrebi

Commenter ce livre

 

Le grand guide familial des symptômes et des maladies

William Berrebi

Paru le 17/09/2025

640 pages

Marabout

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501180696
9782501180696
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.