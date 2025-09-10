Le grand guide familial des symptômes et des maladies

Pratique, complet et accessible, ce guide est l'allié indispensable de votre santé au quotidien Votre mal de tête tenace mérite-t-il une consultation médicale ? Quelle peut être la signification d'une fatigue chronique et quelles sont les solutions ? La douleur abdominale ou la diarrhée de votre enfant peut-elle être le signe d'une pathologie sérieuse ? Que signifie un manque de globules rouges ou de fer et comment agir ? Dans ce guide médical familial de référence, le docteur William Berrebi apporte toute son expertise : il vous livre les clés pour décrypter les symptômes les plus fréquents et déterminer comment réagir face à chacun d'eux. Il vous dit aussi tout ce que vous avez besoin de savoir à propos des maladies les plus courantes. Véritable boussole santé, ce livre vous permettra de : Evaluer la gravité de plus de 200 symptômes, classés par partie du corps, pour orienter votre décision entre automédication, consultation ou urgence. Comprendre l'origine, l'évolution et les risques de récidive de 500 maladies courantes, grâce à des fiches détaillées classées par ordre alphabétique. Naviguer intuitivement d'un symptôme à une pathologie associée via un système de renvois clair et pratique.