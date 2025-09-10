Les Freak Brothers tome 2

Nés de la plume de Gilbert Shelton, considéré comme l'un des premiers dessinateurs underground de l'histoire, les Freak Brothers sont devenus très rapidement des stars iconiques de la bande dessinée underground. Dans ce second volume (sur une série de cinq), ils partent à la découverte du 21ème siècle, après avoir passés des années enfermés chez eux, et tentent - comme à leurs habitudes - de fumer et de vendre un peu d'herbe. Bien évidemment, l'aventure part en catastrophe (mais on ne s'attendait pas à moins d'eux ! ). Dans leurs autres folles histoires, ils découvrent avec étonnement ce qu'implique le plutonium, tentent de devenir riches en le revendant (c'est raté), et deviennent tontons de milliers de petits Phineas, qui tombe enceint à la suite d'une malencontreuse expérience scientifique. Fat Freddy's Cat devient la star de deux aventures, dont une au paradis des chats, et Fat Freddy lui-même se met en vedette dans plusieurs sketch satiriques comme Star Wars, G. I. Joe, et Superman.