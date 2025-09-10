Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Les Freak Brothers tome 2

Gilbert Shelton, Paul Marvrides

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nés de la plume de Gilbert Shelton, considéré comme l'un des premiers dessinateurs underground de l'histoire, les Freak Brothers sont devenus très rapidement des stars iconiques de la bande dessinée underground. Dans ce second volume (sur une série de cinq), ils partent à la découverte du 21ème siècle, après avoir passés des années enfermés chez eux, et tentent - comme à leurs habitudes - de fumer et de vendre un peu d'herbe. Bien évidemment, l'aventure part en catastrophe (mais on ne s'attendait pas à moins d'eux ! ). Dans leurs autres folles histoires, ils découvrent avec étonnement ce qu'implique le plutonium, tentent de devenir riches en le revendant (c'est raté), et deviennent tontons de milliers de petits Phineas, qui tombe enceint à la suite d'une malencontreuse expérience scientifique. Fat Freddy's Cat devient la star de deux aventures, dont une au paradis des chats, et Fat Freddy lui-même se met en vedette dans plusieurs sketch satiriques comme Star Wars, G. I. Joe, et Superman.

Par Gilbert Shelton, Paul Marvrides
Chez Revival

|

Auteur

Gilbert Shelton, Paul Marvrides

Editeur

Revival

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Freak Brothers tome 2 par Gilbert Shelton, Paul Marvrides

Commenter ce livre

 

Les Freak Brothers tome 2

Gilbert Shelton, Paul Marvrides

Paru le 15/10/2025

Revival

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494687264
9782494687264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.