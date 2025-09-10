Ce livre-jeu unique te fait découvrir l'espace et le système solaire d'une manière totalement inédite ! Lis un documentaire illustré passionnant, puis déplie ton livre pour le transformer en un imagier GEANT rempli de jeux. Assemble des astres et des planètes en 3D pour former ton système solaire, place des autocollants phosphorescents, explore les constellations avec un filtre magique, équipe ton astronaute et bien plus encore ! Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s'amusant, à la maison ou en voyage.