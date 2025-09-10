Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Pouvoir / Empouvoirement : prises de pouvoir politiques et esthétiques aux États-Unis

Collectif, Belin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que le mouvement #MeToo semblait traduire un empouvoirement des femmes gra^ce a` la libe´ration de la parole au sujet des violences sexistes et sexuelles et a` l'influence croissante des mouvements fe´ministes contemporains, l'arre^t de la Cour Supre^me Dobbs v. Jackson en 2022 a marque´ un recul patent des droits des femmes. Le pouvoir juridique, aux mains de juges conservateurs, a mis en danger l'acce`s a` l'avortement pour des millions de personnes aux E´tats-Unis. Le numéro 184 de la RFEA , autour du the`me " Pouvoir et empouvoirement ", e´tudie les affinite´s, tensions et conflits entre ces deux concepts. L'histoire politique, litte´raire et culturelle e´tasunienne semble traverse´e par une tension entre le(s) pouvoir(s) et les groupes minoritaires aux strate´gies d'empouvoirement multiples, comme l'avait esquisse´ la the´matique du numéro 176 " Le´gitimite´, autorite´, canons ". En conse´quence, le contexte nord-ame´ricain est particulie`rement pertinent pour penser l'articulation entre pouvoir et empouvoirement, invitant a` une re´flexion scientifique attentive sur son sens, sa cohe´rence et ses usages. Si le terme d' empowerment existe depuis le milieu du XIX e siècle, et désignait alors une action visant à donner du pouvoir, son acception critique actuelle trouve une origine militante : celle-ci émerge au sein des milieux féministes étasuniens dans les années soixante-dix, avant de se diffuser dans les milieux universitaires et professionnels (notamment dans le travail social) à partir des années quatre-vingts. Bien qu'il demeure entouré d'un certain flou conceptuel, le concept d'empouvoirement désigne généralement une démarche d'émancipation individuelle ou collective, ancrée dans un projet de transformation sociale ou politique. S'interroger sur la tension entre pouvoir et empouvoirement implique donc d'interroger les rapports de pouvoir et de domination et les multiples manières dont les individus et les groupes sociaux s'efforcent de les redéfinir, par l'action sociale et politique ainsi que par les représentations et les discours littéraires et artistiques.

Par Collectif, Belin
Chez Belin

|

Auteur

Collectif, Belin

Editeur

Belin

Genre

Civilisation américaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pouvoir / Empouvoirement : prises de pouvoir politiques et esthétiques aux États-Unis par Collectif, Belin

Commenter ce livre

 

Pouvoir / Empouvoirement : prises de pouvoir politiques et esthétiques aux États-Unis

Collectif, Belin

Paru le 05/09/2025

Belin

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782410030013
9782410030013
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.