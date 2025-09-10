Pouvoir / Empouvoirement : prises de pouvoir politiques et esthétiques aux États-Unis

Alors que le mouvement #MeToo semblait traduire un empouvoirement des femmes gra^ce a` la libe´ration de la parole au sujet des violences sexistes et sexuelles et a` l'influence croissante des mouvements fe´ministes contemporains, l'arre^t de la Cour Supre^me Dobbs v. Jackson en 2022 a marque´ un recul patent des droits des femmes. Le pouvoir juridique, aux mains de juges conservateurs, a mis en danger l'acce`s a` l'avortement pour des millions de personnes aux E´tats-Unis. Le numéro 184 de la RFEA , autour du the`me " Pouvoir et empouvoirement ", e´tudie les affinite´s, tensions et conflits entre ces deux concepts. L'histoire politique, litte´raire et culturelle e´tasunienne semble traverse´e par une tension entre le(s) pouvoir(s) et les groupes minoritaires aux strate´gies d'empouvoirement multiples, comme l'avait esquisse´ la the´matique du numéro 176 " Le´gitimite´, autorite´, canons ". En conse´quence, le contexte nord-ame´ricain est particulie`rement pertinent pour penser l'articulation entre pouvoir et empouvoirement, invitant a` une re´flexion scientifique attentive sur son sens, sa cohe´rence et ses usages. Si le terme d' empowerment existe depuis le milieu du XIX e siècle, et désignait alors une action visant à donner du pouvoir, son acception critique actuelle trouve une origine militante : celle-ci émerge au sein des milieux féministes étasuniens dans les années soixante-dix, avant de se diffuser dans les milieux universitaires et professionnels (notamment dans le travail social) à partir des années quatre-vingts. Bien qu'il demeure entouré d'un certain flou conceptuel, le concept d'empouvoirement désigne généralement une démarche d'émancipation individuelle ou collective, ancrée dans un projet de transformation sociale ou politique. S'interroger sur la tension entre pouvoir et empouvoirement implique donc d'interroger les rapports de pouvoir et de domination et les multiples manières dont les individus et les groupes sociaux s'efforcent de les redéfinir, par l'action sociale et politique ainsi que par les représentations et les discours littéraires et artistiques.