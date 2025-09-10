Les aventures de Noé et Azote

L'histoire Timide et maladroit, Noé a sept ans, il est fils unique et ses parents travaillent beaucoup. Un peu trop réservé, il a du mal à s'affirmer... sauf avec son ami Azote. Azote est un gros troll poilu que seul Noé peut voir. Ami imaginaire ou ami magique ? ... Ce qui est sûr, c'est que c'est le copain idéal, et qu'il va entraîner Noé dans de grandes aventures. Ce premier tome raconte la rencontre des deux héros, quand, tout au fond de son jardin, à l'orée du bois, Noé découvre Azote. Authentique troll des montagnes, ce géant poilu, plutôt effrayant au départ, n'est pas méchant. Et Noé découvre très vite qu'être son ami ne sera pas de tout repos : quiproquos, énormes gaffes, saccages et catastrophes en série... Ca secoue et on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais on rigole tellement ! Grandir et s'amuser De bonnes recettes pour dépasser ses peurs et surmonter ses problèmes, avec un duo de choc dans un univers qui mêle vie quotidienne et monde imaginaire, des sujets forts et des scènes hilarantes. Les auteurs Un joyeux trio de création : une autrice, un auteur et une illustratrice (Mim, Benoît Bajon et Aurélie Guillerey) maintes fois plébiscités par les jeunes lecteurs et les prescripteurs. Roman Milan Les "Roman Milan 7+" , de premiers romans pour les 7-9 ans prêts à plonger dans des histoires plus riches ! Des textes aux genres variés, avec des illustrations qui rythment la lecture. En bonus : deux pages pour créer son "carnet de lecture" .