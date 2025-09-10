Inscription
Existence Tome 3

Gwang Jin, Jin Kwang, Kyung Jun Kim

Le début de la destruction de l'humanité par la Nature, est en marche. La planète a développé un nouveau moyen d'en finir avec l'espèce humaine : le Pilote. Un virus qui se propage à toute vitesse parmi les êtres vivants, prenant le contrôle de chacun d'eux les uns après les autres. Face à cette menace grandissante, Lee Ja-in doit faire un choix crucial : protéger l'ensemble de l'humanité... ou seulement Arisu ? Mais une autre question demeure : les humains sont-ils eux, vraiment prêts à s'allier à lui ?

Par Gwang Jin, Jin Kwang, Kyung Jun Kim
Chez K-Dream

Auteur

Gwang Jin, Jin Kwang, Kyung Jun Kim

Editeur

K-Dream

Genre

Manhwa

Existence Tome 3

Gwang Jin, Jin Kwang, Kyung Jun Kim

Paru le 10/09/2025

248 pages

K-Dream

14,95 €

9782386560149
