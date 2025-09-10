Inscription
Les arts africains

Yaëlle Biro, Constantin Petridis

LE LIVRE Cet ouvrage a pour ambition de proposer une synthèse renouvelée sur les arts africains. L'équipe pluridisciplinaire et internationale, ouvre une réflexion d'ampleur sur le pouvoir créatif du continent africain, hier et aujourd'hui. La première partie permet de redonner à l'Afrique la place qu'elle mérite dans l'histoire mondiale. La deuxième section du livre est consacrée aux formes d'arts africains dits historiques, traditionnels ou classiques, c'est-à-dire aux objets généralement collectés et exposés dans les collections publiques et privées occidentales. Enfin, la troisième et dernière partie met en valeur la contemporanéité des fomes africaines. Outre ces trois grandes sections, l'ouvrage propose des focus, études concises sur des productions régionales marquantes (l'Ethiopie chrétienne, les arts royaux danhoméen et ashanti, etc.) ou sur des matérialités spécifiques (la terre cuite, la photographie, les perles, etc.). Une abondante iconographie (plus de 560 illustrations) - mêlant typologies d'objets (archéologie, formes classiques et inventions contemporaines) ainsi que différents médiums (sculptures, céramiques, textiles ...) - permet de donner un panorama aussi complet que possible. Cette somme met ainsi en avant non seulement des chefs-d'oeuvre, mais aussi des objets plus confidentiels, issus de divers musées (africains, européens ou encore américains) et des collections privées du monde entier. Conjuguant recherches scientifiques, approche historique et une vision moderne, ce livre sans précédent est amené à devenir une référence incontournable dans le domaine.

Par Yaëlle Biro, Constantin Petridis
Chez Citadelles et Mazenod

|

Auteur

Yaëlle Biro, Constantin Petridis

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Art africain

Les arts africains

Yaëlle Biro, Constantin Petridis

Paru le 10/09/2025

584 pages

Citadelles et Mazenod

215,00 €

9782386110603
