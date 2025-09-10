Les enfants perdus

Dans le premier volet de ses aventures, nous faisons connaissance avec Thomas More, énigmatique détective. En 1870, après la défaite de Sedan, More, commissaire spécial à la Sûreté, est, comme des milliers de soldats français, retenu prisonnier dans la presqu'île d'Iges. C'est alors que le roi de Prusse sollicite son aide pour un crime commis dans son entourage... Un feuilleton de haute volée où se combinent la rigueur de l'intrigue, l'évocation d'une époque où le destin bascule, le charme et la personnalité des acteurs du drame, en premier lieu Thomas More. François Sureau est un haut fonctionnaire, avocat et écrivain, membre de l'Académie française.