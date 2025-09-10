Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Les enfants perdus

François Sureau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le premier volet de ses aventures, nous faisons connaissance avec Thomas More, énigmatique détective. En 1870, après la défaite de Sedan, More, commissaire spécial à la Sûreté, est, comme des milliers de soldats français, retenu prisonnier dans la presqu'île d'Iges. C'est alors que le roi de Prusse sollicite son aide pour un crime commis dans son entourage... Un feuilleton de haute volée où se combinent la rigueur de l'intrigue, l'évocation d'une époque où le destin bascule, le charme et la personnalité des acteurs du drame, en premier lieu Thomas More. François Sureau est un haut fonctionnaire, avocat et écrivain, membre de l'Académie française.

Par François Sureau
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

François Sureau

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enfants perdus par François Sureau

Commenter ce livre

 

Les enfants perdus

François Sureau

Paru le 01/10/2025

318 pages

Editions de la Loupe

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382993040
9782382993040
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.