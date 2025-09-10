Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Filles de rouille

Gwendolyn Kiste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cleveland, été 1980. Phoebe et sa cousine Jacqueline, inséparables depuis l'enfance, viennent de terminer le lycée. Mais l'avenir s'annonce incertain, et elles rêvent de fuir leur quartier rongé par la misère. Alors que les usines ferment, une étrange maladie défigure les jeunes filles de Denton Street. Tout débute par de simples empreintes de pas mouillés sur le trottoir. Puis, lentement, leurs corps se transforment. La rouille ronge leur chair, du verre brisé pousse de leurs doigts et leurs os se changent en métal corrodé. A mesure que des rumeurs autour de ces métamorphoses se propagent, des étrangers envahissent Denton Street - touristes, médecins, hommes du gouvernement. Mais personne ne parvient à expliquer ce qui arrive aux Filles de Rouille. Personne... sauf peut-être elles-mêmes. Et si la rouille n'était pas une maladie, mais un avertissement ? Avec une écriture poétique, mélancolique et viscérale, Gwendolyn Kiste explore les thèmes de la transformation, du corps féminin, de l'isolement social, et de la nostalgie d'une jeunesse décomposée. Filles de Rouille a remporté le prix Bram Stocker du premier roman en 2018.

Par Gwendolyn Kiste
Chez Mnémos éditions

|

Auteur

Gwendolyn Kiste

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Filles de rouille par Gwendolyn Kiste

Commenter ce livre

 

Filles de rouille

Gwendolyn Kiste

Paru le 10/09/2025

Mnémos éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382672150
9782382672150
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.