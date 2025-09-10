Frédéric de Sicile, Inès de Cordoue & Le commerce galant

Découvrez une autrice d'exception que l'histoire a effacée. L'histoire littéraire n'a pas "oublié" Catherine Bernard, la première femme dramaturge à avoir été jouée à la Comédie-Française. Elle l'a effacée. De son vivant déjà, on lui refusait la paternité de ses oeuvres, les attribuant à ses prétendus amants, ce qui ne les empêchaient pas d'être plagiées, car reconnues par tous comme des chefs-d'oeuvre. Plusieurs années après sa mort, son nom n'apparaîtra plus dans les dictionnaires et anthologies de la littérature, entérinant la disparition d'une des plus grandes autrices de son temps. Cette édition, comprenant une préface inédite d'Aurore Evain, met à l'honneur trois oeuvres majeures de l'autrice. Avec Frédéric de Sicile, Catherine Bernard explore un triangle amoureux d'une modernité brouillant les frontières des genres. C'est à un amour interdit qu'elle s'intéresse dans son recueil Inès de Cordoue tout en proposant avec Riquet à la houppe la première évocation du conte avant que Charles Perrault ne s'en empare. Avec Le Commerce galant, elle signe le premier roman épistolaire de la littérature française, dont les échanges pleins d'esprit inspireront Les Liaisons dangereuses.