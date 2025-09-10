Inscription
Villes d'Ovalie

Jean-Michel Cormary, Jean-Michel Lafon

Qu'est-ce qu'une ville de rugby ? Un clocher sur un stade, un bistrot près d'un vestiaire, un pastis pour une mêlée. Dans ce recueil tendre et vachard, chaque ville est croquée comme un sandwich de troisième mi-temps : Agen, Béziers, Bayonne, Castres, Toulouse, Montauban ou Vannes — autant de territoires de combat et d'amitié. Les supporters deviennent des philosophes de comptoir, les mascottes des figures mythologiques. C'est tout un Sud — qui déborde du Sud — où l'on parle rugby comme on parle patois : avec l'âme. Ici, la victoire sent le Dolpic, la défaite goûte l'Armagnac. Ces villes sont bien plus que des lieux, ce sont des personnages. On y entre comme dans une mêlée : tête basse, coeur haut, crampons dans la boue.

Chez Passiflore Editions

Paru le 10/09/2025

96 pages

17,00 €

