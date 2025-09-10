Inscription
#Comics

The Last Ronin II

Kevin Eastman, Peter Laird, Mathieu Auverdin

ActuaLitté
Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s'est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu'il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l'épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ? The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d'entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations. "Un souffle d'air frais pour la franchise Tortues Ninja" Comic Watch "Aussi réussi dans l'action que dans l'émotion" AIPT

Par Kevin Eastman, Peter Laird, Mathieu Auverdin
Chez Hi Comics

|

Auteur

Kevin Eastman, Peter Laird, Mathieu Auverdin

Editeur

Hi Comics

Genre

Comics divers

Retrouver tous les articles sur The Last Ronin II par Kevin Eastman, Peter Laird, Mathieu Auverdin

Commenter ce livre

 

The Last Ronin II

Kevin Eastman, Peter Laird trad. Mathieu Auverdin

Paru le 10/09/2025

224 pages

Hi Comics

29,95 €

9782378873769
