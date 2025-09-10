Un prof, une élève. Un regard échangé, un sourire, et tous les principes auxquels on tient... s'envolent. Lorsque Zoé, étudiante en droit, croise le chemin de Romain, son nouvel enseignant aux yeux-noisette-aussi-craquants-que-le-Nutella, elle se sent immédiatement attirée par lui. Un coup de foudre physique réciproque. Mais comment laisser parler son coeur quand on sait que toute relation amoureuse détruirait leur carrière ? Leur existence ? Leur avenir ? Et cela, sans compter sur un sex-friend jaloux, ainsi qu'une rivale prête à tout pour conquérir le beau professeur... Entre mensonges, illusions et faux-semblants, rien ne paraît jouer en leur faveur, pourtant... l'interdit les attire. Le danger les dévore. Serait-il si terrible de succomber au désir et d'ignorer la raison ? De déjouer les règlements, pour éteindre la flamme ? Résister à la tentation n'aura jamais été aussi difficile.