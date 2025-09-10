Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Golden

Emma Pope

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un prof, une élève. Un regard échangé, un sourire, et tous les principes auxquels on tient... s'envolent. Lorsque Zoé, étudiante en droit, croise le chemin de Romain, son nouvel enseignant aux yeux-noisette-aussi-craquants-que-le-Nutella, elle se sent immédiatement attirée par lui. Un coup de foudre physique réciproque. Mais comment laisser parler son coeur quand on sait que toute relation amoureuse détruirait leur carrière ? Leur existence ? Leur avenir ? Et cela, sans compter sur un sex-friend jaloux, ainsi qu'une rivale prête à tout pour conquérir le beau professeur... Entre mensonges, illusions et faux-semblants, rien ne paraît jouer en leur faveur, pourtant... l'interdit les attire. Le danger les dévore. Serait-il si terrible de succomber au désir et d'ignorer la raison ? De déjouer les règlements, pour éteindre la flamme ? Résister à la tentation n'aura jamais été aussi difficile.

Par Emma Pope
Chez Butterfly éditions

|

Auteur

Emma Pope

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Golden par Emma Pope

Commenter ce livre

 

Golden

Emma Pope

Paru le 10/09/2025

604 pages

Butterfly éditions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376529989
9782376529989
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.