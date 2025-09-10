Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Chiara Luce

Franz Coriasco

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chiara Luce, 18 ans d'une vie lumineuse est l'histoire de la jeune italienne Chiara Luce Badano (1971-1990) simple et extraordinaire à la fois racontée par Franz Coriasco, agnostique et frère de la meilleure amie de Chiara Luce. Elle a connu l'enfance et l'adolescence d'une fille unique très attendue et très aimée, dans un bourg de province. Milieu modeste, famille catholique accueillante, nombreux amis, élève studieuse pas toujours habituée au succès, sports tous azimuts... A 9 ans, elle fait une rencontre fondamentale pour le reste de sa vie avec le Mouvement des Focolari. Généreuse, elle se lance avec enthousiasme pour aimer ses camarades de classe et tous ceux qu'elle côtoie, décidée à vivre à fond l'Evangile qui l'a fascinée. A 17 ans, un cancer des os est diagnostiqué. Malgré la souffrance, elle reste toujours tournée vers les autres et sa joie est contagieuse. Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi, aimait-elle répéter. Elle meurt à la veille de ses 19 ans. Son rayonnement est immédiat, tant et si bien qu'à peine 10 ans après sa mort en 1990 son procès de béatification est engagé. En décembre 2009, la publication par Benoît XVI du décret reconnaissant un miracle attribué à Chiara Luce la fait passer de vénérable à bienheureuse . Elle a été béatifiée il y a 15 ans le 25 septembre 2010.

Par Franz Coriasco
Chez Nouvelle Cité

|

Auteur

Franz Coriasco

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chiara Luce par Franz Coriasco

Commenter ce livre

 

Chiara Luce

Franz Coriasco

Paru le 17/09/2025

186 pages

Nouvelle Cité

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375827109
9782375827109
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.