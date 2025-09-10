Chiara Luce, 18 ans d'une vie lumineuse est l'histoire de la jeune italienne Chiara Luce Badano (1971-1990) simple et extraordinaire à la fois racontée par Franz Coriasco, agnostique et frère de la meilleure amie de Chiara Luce. Elle a connu l'enfance et l'adolescence d'une fille unique très attendue et très aimée, dans un bourg de province. Milieu modeste, famille catholique accueillante, nombreux amis, élève studieuse pas toujours habituée au succès, sports tous azimuts... A 9 ans, elle fait une rencontre fondamentale pour le reste de sa vie avec le Mouvement des Focolari. Généreuse, elle se lance avec enthousiasme pour aimer ses camarades de classe et tous ceux qu'elle côtoie, décidée à vivre à fond l'Evangile qui l'a fascinée. A 17 ans, un cancer des os est diagnostiqué. Malgré la souffrance, elle reste toujours tournée vers les autres et sa joie est contagieuse. Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi, aimait-elle répéter. Elle meurt à la veille de ses 19 ans. Son rayonnement est immédiat, tant et si bien qu'à peine 10 ans après sa mort en 1990 son procès de béatification est engagé. En décembre 2009, la publication par Benoît XVI du décret reconnaissant un miracle attribué à Chiara Luce la fait passer de vénérable à bienheureuse . Elle a été béatifiée il y a 15 ans le 25 septembre 2010.