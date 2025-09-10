Inscription
Rockabilly

Rodolphe, Christophe Dubois

Barbie arrive à Hazard, un coin complètement paumé des Etats-Unis, après s'être mariée avec Bram. Dans cette nouvelle vie à laquelle elle doit s'adapter, perdue dans cette nouvelle famille un peu détraquée, il y a une lueur d'espoir : c'est le rock'n'roll, passion qu'elle partage avec Hank, son beau-frère. La pin-up, le rock et peut-être l'amour... Dans Rockabilly, c'est la complexité des personnages et le contexte historique qui donne tout son sens au récit : Vers 1955, le blues, la country et le rock'n'roll font leur apparition et viennent illuminer la vie d'une génération de jeunes gens qui souffrent au quotidien. Dans les Appalaches, sur la côte Est des Etats-Unis, les red necks, c'est à dire les Blancs issus de la classe pauvre qui travaillent la terre sous le soleil, vivent dans la misère et ne jurent que par la Bible, la winchester et le bourbon ! Dans une époque où l'adolescence n'existe pas, les jeunes trouvent alors leur épanouissement dans la musique... Rockabilly illustre les déviances malsaines de cette famille prisonnière de sa condition. Un seul exutoire pour nos personnages Barbie et Hank, le rock'n'roll !

|

Auteur

Editeur

Genre

Historique

Rockabilly

Paru le 10/09/2025

96 pages

19,50 €

9782356741943
