Only just married Tome 3

"Si tu me rends les 3 millions, tu n'auras plus de raison de rester en couple avec moi, n'est-ce pas ? " Un mari, Momosé, et son épouse, Akiha. Le premier vit un amour impossible pour sa belle-soeur. La seconde a accepté de se marier pour couvrir une dette familiale. Leur union ? Elle devait rester formelle... Du moins, c'était l'idée. Jusqu'à ce que l'épouse tombe amoureuse du mari... La route des amours d'Akiha n'en est pas moins pavée d'embûches... Pas facile d'être estampillée "bonne copine" et de soutenir l'autre dans ses affres éperdues ! Vient le moment où les parents d'Akiha rentrent au Japon avec, entre leurs mains, le solde qui permettra de rembourser Momosé. La dette est officiellement épongée... Mais alors, serait-ce la fin du mariage entre Akiha et Momosé ? ! Surtout que Miharu, belle-soeur de Momosé et objet de ses émois, a fui son foyer et trouve refuge à leur domicile. Voilà donc Momosé sous le même toit que l'amour de sa vie... Ca ne vous donne pas un mauvais pressentiment, à vous... ... . ? Que va-t-il se passer ? ! Suivez les aventures de notre (faux) couple dans un troisième tome plein de péripéties et de battements de coeur insoupçonnés