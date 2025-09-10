Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Only just married Tome 3

Yuki Aoharu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Si tu me rends les 3 millions, tu n'auras plus de raison de rester en couple avec moi, n'est-ce pas ? " Un mari, Momosé, et son épouse, Akiha. Le premier vit un amour impossible pour sa belle-soeur. La seconde a accepté de se marier pour couvrir une dette familiale. Leur union ? Elle devait rester formelle... Du moins, c'était l'idée. Jusqu'à ce que l'épouse tombe amoureuse du mari... La route des amours d'Akiha n'en est pas moins pavée d'embûches... Pas facile d'être estampillée "bonne copine" et de soutenir l'autre dans ses affres éperdues ! Vient le moment où les parents d'Akiha rentrent au Japon avec, entre leurs mains, le solde qui permettra de rembourser Momosé. La dette est officiellement épongée... Mais alors, serait-ce la fin du mariage entre Akiha et Momosé ? ! Surtout que Miharu, belle-soeur de Momosé et objet de ses émois, a fui son foyer et trouve refuge à leur domicile. Voilà donc Momosé sous le même toit que l'amour de sa vie... Ca ne vous donne pas un mauvais pressentiment, à vous... ... . ? Que va-t-il se passer ? ! Suivez les aventures de notre (faux) couple dans un troisième tome plein de péripéties et de battements de coeur insoupçonnés

Par Yuki Aoharu
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Yuki Aoharu

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Josei/femme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Only just married Tome 3 par Yuki Aoharu

Commenter ce livre

 

Only just married Tome 3

Yuki Aoharu

Paru le 24/09/2025

Le Lézard Noir

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782353484218
9782353484218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.