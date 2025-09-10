Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Les enfants du pommier

Ai Tanaka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Elle croque dans la pomme et la voilà élue... " Abandonné à la naissance et recueilli par un bonze, Yukinojô finit par épouser Asahi et part s'installer chez elle, à Aomori. Dans cette région de pommes où la neige tombe en abondance, il trouvera un certain apaisement au contact de sa belle-famille et du rythme lent des saisons, loin des tumultes de la capitale durant l'ère Shôwa. Mais un jour d'hiver, alors qu'Asahi est alitée, il va commettre sans le savoir un acte irréparable qui va bouleverser le destin du village... Le temps des pommes est arrivé pour la première série d'Ai Tanaka !

Par Ai Tanaka
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Ai Tanaka

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enfants du pommier par Ai Tanaka

Commenter ce livre

 

Les enfants du pommier

Ai Tanaka

Paru le 24/09/2025

Le Lézard Noir

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782353484195
9782353484195
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.