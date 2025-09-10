Les enfants du pommier

" Elle croque dans la pomme et la voilà élue... " Abandonné à la naissance et recueilli par un bonze, Yukinojô finit par épouser Asahi et part s'installer chez elle, à Aomori. Dans cette région de pommes où la neige tombe en abondance, il trouvera un certain apaisement au contact de sa belle-famille et du rythme lent des saisons, loin des tumultes de la capitale durant l'ère Shôwa. Mais un jour d'hiver, alors qu'Asahi est alitée, il va commettre sans le savoir un acte irréparable qui va bouleverser le destin du village... Le temps des pommes est arrivé pour la première série d'Ai Tanaka !