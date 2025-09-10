Le dragon sous le croissant de lune Tome 7

Pour venger la mort de Tetsu, J et Bonzu se mettent en route vers Yokosuka. Ryûnosuke se met à leur poursuite et parvient finalement à les rejoindre. L'ennemi à abattre sont les frères Cr-lown, les chefs du gang qui dirige Shônan dans l'ombre. Tous les trois, ils se lancent à coeur perdu dans une bataille insensée contre ces puissants adversaires... !!! Mais quelle sera leur destinée... ? !! Voici enfin l'émouvant tome final de cette histoire de jeunesse et de karaté qui fait parler d'elle !! Ne laissez pas passer ce tome final bouleversant !!