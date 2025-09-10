Inscription
Le dragon sous le croissant de lune Tome 7

Kenichirô Nagao

Pour venger la mort de Tetsu, J et Bonzu se mettent en route vers Yokosuka. Ryûnosuke se met à leur poursuite et parvient finalement à les rejoindre. L'ennemi à abattre sont les frères Cr-lown, les chefs du gang qui dirige Shônan dans l'ombre. Tous les trois, ils se lancent à coeur perdu dans une bataille insensée contre ces puissants adversaires... !!! Mais quelle sera leur destinée... ? !! Voici enfin l'émouvant tome final de cette histoire de jeunesse et de karaté qui fait parler d'elle !! Ne laissez pas passer ce tome final bouleversant !!

Par Kenichirô Nagao
Chez Le Lézard Noir

Auteur

Kenichirô Nagao

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

Le dragon sous le croissant de lune Tome 7

Kenichirô Nagao

Paru le 24/09/2025

Le Lézard Noir

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782353484188
