#Manga

Fashion Tome 4

Lemon Haruna

ActuaLitté
Kai Shindo, 36 ans, vit à Tokyo avec sa femme Sakurako, autrice de manga, et leur fils. Passionné de mode, il ne rate pas un défilé de la Fashion Week de Tokyo, il travaille comme acheteur pour le concept store d'un ami, et son boulot alimentaire consiste à être technicien lumière pour des émissions télévisées. Un jour, il fait la rencontre de Jean, un jeune étudiant en mode, qui l'impressionne par sa motivation et son envie de créer des vêtements qui bouleverseront le monde de la mode. Lorsque Jean lui demande son aide pour préparer son prochain défilé à la Fashion Week de Tokyo, Kai sent qu'il a le devoir d'accepter. Il va donc lui offrir son temps, ses idées, son carnet d'adresse et sa confiance, au point de bouleverser sa vie de famille. Mais petit à petit, l'étudiant prometteur aux airs naïfs se révèle être un redoutable manipulateur... Une plongée dans les coulisses de l'univers impitoyable de la mode et son jeu d'apparences à travers le regard fin et aiguisé de Lemon Haruna.

Par Lemon Haruna
Chez Le Lézard Noir

Auteur

Lemon Haruna

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Global Manga/type mixte

Fashion Tome 4

Lemon Haruna

Paru le 24/09/2025

Le Lézard Noir

13,00 €

9782353483891
