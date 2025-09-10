Les grandes batailles de Napoléon

Un ouvrage pour comprendre les stratégies des batailles napoléoniennes. Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français. Militaire de génie et homme d'Etat exceptionnel, Napoléon s'illustre lors de ses campagnes et de ses grandes batailles historiques. Plus qu'un simple instrument de conquête, la Grande Armée constitue l'expression la plus achevée du génie militaire de Napoléon. Du siège de Toulon en 1793, à la tragédie de Waterloo, le 18 juin 1815, cet ouvrage détaille les quarante batailles napoléoniennes les plus marquantes, parmi lesquelles les Pyramides, Trafalgar, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland et Wagram. Chaque bataille est illustrée par des schémas et plans indiquant son déroulement précis, les tactiques adoptées et les positions des forces engagées. Une grande carte résume toutes les batailles avec une chronologie détaillée. Un livre passionnant qui offre toutes les clés pour comprendre l'organisation de la formidable machine de guerre que fut la Grande Armée ainsi que la fine stratégie militaire du premier empereur de France.