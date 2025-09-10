Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les grandes batailles de Napoléon

Glénat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage pour comprendre les stratégies des batailles napoléoniennes. Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français. Militaire de génie et homme d'Etat exceptionnel, Napoléon s'illustre lors de ses campagnes et de ses grandes batailles historiques. Plus qu'un simple instrument de conquête, la Grande Armée constitue l'expression la plus achevée du génie militaire de Napoléon. Du siège de Toulon en 1793, à la tragédie de Waterloo, le 18 juin 1815, cet ouvrage détaille les quarante batailles napoléoniennes les plus marquantes, parmi lesquelles les Pyramides, Trafalgar, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland et Wagram. Chaque bataille est illustrée par des schémas et plans indiquant son déroulement précis, les tactiques adoptées et les positions des forces engagées. Une grande carte résume toutes les batailles avec une chronologie détaillée. Un livre passionnant qui offre toutes les clés pour comprendre l'organisation de la formidable machine de guerre que fut la Grande Armée ainsi que la fine stratégie militaire du premier empereur de France.

Par Glénat
Chez Glénat

|

Auteur

Glénat

Editeur

Glénat

Genre

Histoire militaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les grandes batailles de Napoléon par Glénat

Commenter ce livre

 

Les grandes batailles de Napoléon

Glénat

Paru le 10/09/2025

192 pages

Glénat

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070376
9782344070376
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.