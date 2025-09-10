Miss Jane Austen & l'étrange invitée de Mrs Knight

Depuis qu'une princesse étrangère a fait naufrage près de la côte, plus rien ne va à Rowling Manor. La malheureuse a été recueillie par Mrs Knight, maîtresse des lieux, et celle-ci semble avoir soudainement décidé d'en faire son héritière. Pour Jane Austen, la situation est claire : celle qui prétend être l'infante de Castille n'a inventé cette histoire que pour mettre la main sur la fortune de la vieille veuve. Pour l'en empêcher, Jane doit mener l'enquête. Qui est vraiment cette invitée si particulière ? Et comment sauver Mrs Knight de ses plans pernicieux ?