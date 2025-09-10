Inscription
#Polar

Miss Jane Austen & l'étrange invitée de Mrs Knight

Anne Busnel, Jessica Bull

ActuaLitté
Depuis qu'une princesse étrangère a fait naufrage près de la côte, plus rien ne va à Rowling Manor. La malheureuse a été recueillie par Mrs Knight, maîtresse des lieux, et celle-ci semble avoir soudainement décidé d'en faire son héritière. Pour Jane Austen, la situation est claire : celle qui prétend être l'infante de Castille n'a inventé cette histoire que pour mettre la main sur la fortune de la vieille veuve. Pour l'en empêcher, Jane doit mener l'enquête. Qui est vraiment cette invitée si particulière ? Et comment sauver Mrs Knight de ses plans pernicieux ?

Par Anne Busnel, Jessica Bull
Chez J'ai lu

|

Auteur

Anne Busnel, Jessica Bull

Editeur

J'ai lu

Genre

Policiers historiques

Miss Jane Austen & l'étrange invitée de Mrs Knight

Jessica Bull trad. Anne Busnel

Paru le 10/09/2025

414 pages

J'ai lu

16,90 €

9782290391211
