Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Burn-out militant

Simon Cottin-Marx, Hélène Balazard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En France, des millions de bénévoles cherchent à changer le monde, à changer la vie. Associations de quartiers, de loisirs, de solidarité, de défense de droits ou écologistes : s'engager peut être chronophage, coûteux émotionnellement et parfois matériellement. Le burn-out n'est pas réservé au monde du travail, et les organisations de bénévoles connaissent aussi leur lot de personnes et de collectifs qui abandonnent, épuisés. Ce livre vise à aider les personnes et les collectifs qui s'engagent à éviter cette situation.

Par Simon Cottin-Marx, Hélène Balazard
Chez Payot

|

Auteur

Simon Cottin-Marx, Hélène Balazard

Editeur

Payot

Genre

Actualité politique internatio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Burn-out militant par Simon Cottin-Marx, Hélène Balazard

Commenter ce livre

 

Burn-out militant

Simon Cottin-Marx, Hélène Balazard

Paru le 10/09/2025

203 pages

Payot

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228939713
9782228939713
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.