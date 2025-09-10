Burn-out militant

En France, des millions de bénévoles cherchent à changer le monde, à changer la vie. Associations de quartiers, de loisirs, de solidarité, de défense de droits ou écologistes : s'engager peut être chronophage, coûteux émotionnellement et parfois matériellement. Le burn-out n'est pas réservé au monde du travail, et les organisations de bénévoles connaissent aussi leur lot de personnes et de collectifs qui abandonnent, épuisés. Ce livre vise à aider les personnes et les collectifs qui s'engagent à éviter cette situation.