Technicien territorial Technicien principal

Un ouvrage "tout-en-un" pour préparer et réussir l'ensemble des épreuves du concours de Technicien territorial et l'examen professionnel de Technicien principal Toutes les épreuves du concours de technicien territorial / principal en un seul ouvrage pour réussir son admission. Un véritable coach pour le candidat ! > Présentation du concours et du métier - Informations sur le concours et la formation - Découverte du métier à travers 10 questions et des entretiens de professionnels > Méthode des épreuves écrites et orales - Méthodologie pas à pas à partir de sujets réels - Entraînements guidés pour acquérir la méthode de chaque épreuve et répondre aux attentes des membres du jury - Simulations d'entretien avec le jury > Entraînement aux épreuves - Annales corrigées de la dernière session - Sujets corrigés et commentés - Tests d'auto-évaluation pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir > Connaissances indispensables pour les épreuves - Fiches thématiques sur les connaissances générales et techniques indispensables > Et pour parfaire sa préparation - Des vidéos d'entretiens avec le jury pour se confronter au véritable déroulé de l'épreuve orale - Un accès à la plateforme DigiSchool concours pour réviser et s'entraîner - Des ressources numériques complémentaires accessibles sur foucherconnect. fr - 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances Un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, témoignages de candidats, astuce et "à ne pas faire", auto-évaluations... Un ouvrage indispensable pour être sûr de réussir son concours !