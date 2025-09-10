Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Technicien territorial Technicien principal

Christine Drapp, Denis Magnin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage "tout-en-un" pour préparer et réussir l'ensemble des épreuves du concours de Technicien territorial et l'examen professionnel de Technicien principal Toutes les épreuves du concours de technicien territorial / principal en un seul ouvrage pour réussir son admission. Un véritable coach pour le candidat ! > Présentation du concours et du métier - Informations sur le concours et la formation - Découverte du métier à travers 10 questions et des entretiens de professionnels > Méthode des épreuves écrites et orales - Méthodologie pas à pas à partir de sujets réels - Entraînements guidés pour acquérir la méthode de chaque épreuve et répondre aux attentes des membres du jury - Simulations d'entretien avec le jury > Entraînement aux épreuves - Annales corrigées de la dernière session - Sujets corrigés et commentés - Tests d'auto-évaluation pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir > Connaissances indispensables pour les épreuves - Fiches thématiques sur les connaissances générales et techniques indispensables > Et pour parfaire sa préparation - Des vidéos d'entretiens avec le jury pour se confronter au véritable déroulé de l'épreuve orale - Un accès à la plateforme DigiSchool concours pour réviser et s'entraîner - Des ressources numériques complémentaires accessibles sur foucherconnect. fr - 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances Un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, témoignages de candidats, astuce et "à ne pas faire", auto-évaluations... Un ouvrage indispensable pour être sûr de réussir son concours !

Par Christine Drapp, Denis Magnin
Chez Foucher

|

Auteur

Christine Drapp, Denis Magnin

Editeur

Foucher

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Technicien territorial Technicien principal par Christine Drapp, Denis Magnin

Commenter ce livre

 

Technicien territorial Technicien principal

Christine Drapp, Denis Magnin

Paru le 10/09/2025

320 pages

Foucher

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782216175666
9782216175666
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.