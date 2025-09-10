Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Georges de La Tour imprévu

Paulette Choné

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet essai imprévu sur Georges de La Tour (1593-1652) est le livre qui manquait. A la croisée de l'histoire et de la sensibilité, Paulette Choné propose une approche inédite qui révèle les secrets d'un peintre à la renommée éphémère, redécouvert et toujours empreint de mystère. A travers une prose inspirée et délicate, l'auteur explore avec finesse les chefs-d'oeuvre de Georges de La Tour, ces tableaux qui continuent de hanter notre imaginaire. Un voyage éclairant au coeur d'une oeuvre artistique intemporelle, où chaque page invite à redécouvrir l'âme d'un artiste hors du commun. Paulette Choné, professeur émérite des Universités, ancienne pensionnaire de l'Académie de France à Rome, est spécialiste de l'histoire de l'art et de la civilisation des XVIe et XVIIe siècles, particulièrement en Lorraine.

Par Paulette Choné
Chez Fayard

|

Auteur

Paulette Choné

Editeur

Fayard

Genre

Essais biographiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Georges de La Tour imprévu par Paulette Choné

Commenter ce livre

 

Georges de La Tour imprévu

Paulette Choné

Paru le 10/09/2025

253 pages

Fayard

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733999
9782213733999
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.