Georges de La Tour imprévu

Cet essai imprévu sur Georges de La Tour (1593-1652) est le livre qui manquait. A la croisée de l'histoire et de la sensibilité, Paulette Choné propose une approche inédite qui révèle les secrets d'un peintre à la renommée éphémère, redécouvert et toujours empreint de mystère. A travers une prose inspirée et délicate, l'auteur explore avec finesse les chefs-d'oeuvre de Georges de La Tour, ces tableaux qui continuent de hanter notre imaginaire. Un voyage éclairant au coeur d'une oeuvre artistique intemporelle, où chaque page invite à redécouvrir l'âme d'un artiste hors du commun. Paulette Choné, professeur émérite des Universités, ancienne pensionnaire de l'Académie de France à Rome, est spécialiste de l'histoire de l'art et de la civilisation des XVIe et XVIIe siècles, particulièrement en Lorraine.