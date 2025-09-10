Pourquoi moi ?

CE JOUR-LA MA VIE A BASCULE... Un soir de mai 2021, en pleine émission télévisée, Christine Kelly vit l'impensable : sa mémoire s'efface brutalement, la laissant désemparée face aux caméras. Ce moment de vulnérabilité devient le déclencheur d'une introspection bouleversante qui la ramène à cette insulte gravée sur le mur de son collège. Dans ce récit poignant et universel, la journaliste dévoile sans fard son parcours de reconstruction. De l'enfance protégée en Guadeloupe aux plateaux de CNews, des menaces de mort aux mécanismes de survie, elle explore avec une lucidité saisissante la violence du regard social, le harcèlement et la résilience. Comment transformer ses blessures en force ? Comment se réconcilier avec son corps longtemps négligé ? Comment transmettre à sa fille Léa ce qui lui a toujours manqué ? Un témoignage puissant sur l'acceptation de soi et la capacité humaine à renaître de ses cendres.