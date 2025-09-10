Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Pourquoi moi ?

Christine Kelly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
CE JOUR-LA MA VIE A BASCULE... Un soir de mai 2021, en pleine émission télévisée, Christine Kelly vit l'impensable : sa mémoire s'efface brutalement, la laissant désemparée face aux caméras. Ce moment de vulnérabilité devient le déclencheur d'une introspection bouleversante qui la ramène à cette insulte gravée sur le mur de son collège. Dans ce récit poignant et universel, la journaliste dévoile sans fard son parcours de reconstruction. De l'enfance protégée en Guadeloupe aux plateaux de CNews, des menaces de mort aux mécanismes de survie, elle explore avec une lucidité saisissante la violence du regard social, le harcèlement et la résilience. Comment transformer ses blessures en force ? Comment se réconcilier avec son corps longtemps négligé ? Comment transmettre à sa fille Léa ce qui lui a toujours manqué ? Un témoignage puissant sur l'acceptation de soi et la capacité humaine à renaître de ses cendres.

Par Christine Kelly
Chez Fayard

|

Auteur

Christine Kelly

Editeur

Fayard

Genre

Télévision, radio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi moi ? par Christine Kelly

Commenter ce livre

 

Pourquoi moi ?

Christine Kelly

Paru le 10/09/2025

337 pages

Fayard

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213731582
9782213731582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.