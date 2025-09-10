Les grandes questions des petits curieux

50 questions sur le corps, pour les petits. Le livre idéal pour répondre à toutes les questions des petits ! Grâce à sa fabrication ludique : avec plus de 50 flaps à soulever, le petit lecteur va découvrir des réponses à ses questions sur le corps humain. Thématiques abordées : De la tête aux pieds - Une machine géniale - Naître et grandir - Aïe, ouille, atchoum - Prendre soin de son coprs - Le langage du corps Avec les illustrations joyeuses et drôles d'Aurore Carric.