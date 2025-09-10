Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les grandes questions des petits curieux

Aurore Carric, Anne-Claire Lévêque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
50 questions sur le corps, pour les petits. Le livre idéal pour répondre à toutes les questions des petits ! Grâce à sa fabrication ludique : avec plus de 50 flaps à soulever, le petit lecteur va découvrir des réponses à ses questions sur le corps humain. Thématiques abordées : De la tête aux pieds - Une machine géniale - Naître et grandir - Aïe, ouille, atchoum - Prendre soin de son coprs - Le langage du corps Avec les illustrations joyeuses et drôles d'Aurore Carric.

Par Aurore Carric, Anne-Claire Lévêque
Chez Casterman

|

Auteur

Aurore Carric, Anne-Claire Lévêque

Editeur

Casterman

Genre

Docteur, maladie, handicap

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les grandes questions des petits curieux par Aurore Carric, Anne-Claire Lévêque

Commenter ce livre

 

Les grandes questions des petits curieux

Aurore Carric, Anne-Claire Lévêque

Paru le 01/10/2025

10 pages

Casterman

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203293472
9782203293472
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.