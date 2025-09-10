Inscription
#Beaux livres

L'analyse de séquences

Laurent Jullier

ActuaLitté
Comment analyser une séquence de film ? Qu'on s'y lance pour le plaisir ou dans le cadre d'un examen, il est prudent de partir bien équipé. Ce livre est conçu comme une boîte à outils. Il fournit les bases indispensables à l'exercice d'analyse, aussi bien en matière de technique que d'esthétique. Chacun des points est présenté à l'aide de tableaux, de photogrammes et d'exemples de films puisés dans toute l'histoire du cinéma. Nul besoin d'être un cinéphile accompli pour se les approprier. Des descriptifs d'épreuves, enfin, parmi celles qui comportent une analyse de séquence, sont mis à jour et commentés : l'option cinéma du bac et des agrégations de lettres et d'arts plastiques, les concours d'entrée à l'ENS (Lyon et Paris), à la Fémis, à Louis-Lumière et à l'INSAS (Bruxelles). Cette sixième édition actualisée propose quatre nouvelles analyses de séquences : 1900 (Bernardo Bertolucci, 1976), Lady Chatterley (Pascale Ferran, 2006), Abyss (James Cameron, 1989), Saute ma ville (Chantal Akerman, 1968).

Par Laurent Jullier
Chez Armand Colin

|

Auteur

Laurent Jullier

Editeur

Armand Colin

Genre

Essais

L'analyse de séquences

Laurent Jullier

Paru le 10/09/2025

256 pages

Armand Colin

25,90 €

ActuaLitté
