Manuel de droit de la faillite

François-Xavier Lucas

ActuaLitté
Différents dispositifs permettent d'éviter l'ouverture d'une procédure collective. Qu'il s'agisse des mécanismes de prévention par lesquels on traite de manière amiable et confidentielle les difficultés d'une entreprise (mandat ad hoc , conciliation), ou de la nouvelle procédure de rétablissement professionnel permettant l'effacement des dettes des entrepreneurs impécunieux et surendettés, ils font l'objet dans ce manuel d'une présentation claire et exhaustive. D'autres permettent de traiter judiciairement les difficultés d'une entreprise. Après y avoir distingué un corps de règles communes (saisie globale et collective des actifs du débiteur, gel de son passif, soumission de ses créanciers à une discipline collective, mise en oeuvre de moyens exorbitant pour assurer le maintien de l'activité), ils sont ici étudiés les uns après les autres (procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire).

François-Xavier Lucas
Chez Presses Universitaires de France - PUF



Auteur

François-Xavier Lucas

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Entreprise en difficulté, proc

Manuel de droit de la faillite

François-Xavier Lucas

Paru le 10/09/2025

Presses Universitaires de France - PUF

26,00 €

9782130889977
