Ethnographier les solitudes

Fondée en 1971 par Jean Cuisenier dans le cadre du Centre d'ethnologie française, Ethnologie française s'est inscrite en premier lieu en rupture avec les approches des folkloristes qui dominaient alors l'analyse des faits sociaux et culturels relevés dans le domaine français et européen en général. La solitude se construit et se transforme au fil des siècles à l'aune des évolutions sociales et scientifiques, des représentations culturelles, des préoccupations politiques et des mentalités. Aujourd'hui pensé comme un problème social, la solitude est un enjeu au coeur des politiques de santé publiques, qui la placent à la croisée de domaines comme la santé, la solidarité ou la cohésion sociale. On voit d'après ces évolutions qu'elle ne peut être pensée, au fil du temps et des époques, selon une progression linéaire. Elle s'inscrit au coeur d'une histoire en tension, témoignant des bouleversements sociaux et culturels, redéfinissant sans cesse les frontières entre isolement, appartenance et introspection. Ne pas typifier mais décrire, comprendre et documenter la diversité des expériences de la solitude appréhendée à la fois comme un état et un processus, telles sont les principales caractéristiques des articles de ce numéro d'Ethnologie française. De cette façon, les contributions redéployent la complexité que cache la stabilisation sémantique du mot en offrant un regard ethnographique sur la solitude, complémentaire aux perspectives dominantes développées en sciences humaines et sociales.