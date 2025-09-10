Humidité du bâtiment

Ce guide pratique, visuel et synthétique accompagne pas à pas la démarche d'analyse et de réparation, de la préparation de l'intervention jusqu'au choix d'une solution de traitement adaptée. Pour chaque typologie de sinistre, vous trouverez : - une description claire des dégâts et symptômes observables ; - l'identification des causes potentielles ; - les solutions techniques les plus adaptées. S'appuyant sur l'expérience de l'auteur en tant que praticien et enseignant, l'ouvrage est enrichi de nombreux schémas explicatifs et photographies de terrain, pour faciliter la compréhension et l'action. Un indispensable pour tous les professionnels du bâtiment, experts, diagnostiqueurs, artisans ou maîtres d'oeuvre confrontés aux pathologies de l'humidité.