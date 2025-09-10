30 prompts pour booster sa mémoire

L'intelligence artificielle s'impose de plus en plus dans nos vies, pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour travailler votre mémoire ? En combinant IA générative, avec des outils comme ChatGPT ou encore Claude. ai, et des techniques de mémorisation traditionnelles, vous pouvez enrichir vos apprentissages avec un assistant personnalisé, accessible et sans jugement. Pour vous lancer, il suffit d'utiliser des prompts, ces requêtes spécifiques à destination de l'IA. Ils vous permettront de générer des histoires mémorables pour retenir n'importe quelle information ou encore d'adapter vos séries de chiffres en de petits haïkus personnalisés et faciles à retenir. Et pour vous accompagner efficacement dans votre volonté de booster votre mémoire, les prompts sont classés par catégorie : comprendre ce que l'on veut mémoriser, organiser ses connaissances ou encore apprendre à les ancrer. Que vous soyez étudiant ou professionnel, cet ouvrage vous fournit 30 prompts concrets et des conseils pour mettre l'IA générative au service du développe­ment et de l'agilité de votre mémoire !