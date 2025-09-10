Inscription
30 prompts pour booster sa mémoire

Vincent Delourmel, Daniel Pigeon-Angelini

ActuaLitté
L'intelligence artificielle s'impose de plus en plus dans nos vies, pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour travailler votre mémoire ? En combinant IA générative, avec des outils comme ChatGPT ou encore Claude. ai, et des techniques de mémorisation traditionnelles, vous pouvez enrichir vos apprentissages avec un assistant personnalisé, accessible et sans jugement. Pour vous lancer, il suffit d'utiliser des prompts, ces requêtes spécifiques à destination de l'IA. Ils vous permettront de générer des histoires mémorables pour retenir n'importe quelle information ou encore d'adapter vos séries de chiffres en de petits haïkus personnalisés et faciles à retenir. Et pour vous accompagner efficacement dans votre volonté de booster votre mémoire, les prompts sont classés par catégorie : comprendre ce que l'on veut mémoriser, organiser ses connaissances ou encore apprendre à les ancrer. Que vous soyez étudiant ou professionnel, cet ouvrage vous fournit 30 prompts concrets et des conseils pour mettre l'IA générative au service du développe­ment et de l'agilité de votre mémoire !

Par Vincent Delourmel, Daniel Pigeon-Angelini
Chez Dunod

|

Auteur

Vincent Delourmel, Daniel Pigeon-Angelini

Editeur

Dunod

Genre

Développement de la mémoire

30 prompts pour booster sa mémoire

Vincent Delourmel, Daniel Pigeon-Angelini

Paru le 10/09/2025

135 pages

Dunod

15,00 €

9782100882649
