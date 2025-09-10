Inscription
#Essais

Les schizophrénies

Sadeq Haouzir, Amal Bernoussi

ActuaLitté
Les schizophrénies, qui recouvrent une grande hétérogénéité clinique, représentent un ensemble de pathologies particulièrement difficile à appréhender, du fait notamment de la multiplicité de ses interprétations. Sans parti pris théorique ni simplification, cet ouvrage en aborde les différents aspects, de la clinique aux principes thérapeutiques, et remet en perspective les diverses conceptions et explications (historique, psychopathologique, neurobiologique, cognitive). Il prend en compte les avancées thérapeutiques et les évolutions des prises en charge.

Par Sadeq Haouzir, Amal Bernoussi
Chez Dunod

|

Auteur

Sadeq Haouzir, Amal Bernoussi

Editeur

Dunod

Genre

Schizophrénie

Les schizophrénies

Sadeq Haouzir, Amal Bernoussi

Paru le 10/09/2025

220 pages

Dunod

19,90 €

9782100879427
