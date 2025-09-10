Les schizophrénies, qui recouvrent une grande hétérogénéité clinique, représentent un ensemble de pathologies particulièrement difficile à appréhender, du fait notamment de la multiplicité de ses interprétations. Sans parti pris théorique ni simplification, cet ouvrage en aborde les différents aspects, de la clinique aux principes thérapeutiques, et remet en perspective les diverses conceptions et explications (historique, psychopathologique, neurobiologique, cognitive). Il prend en compte les avancées thérapeutiques et les évolutions des prises en charge.