Orient - Samurai Quest Tome 22

Le rideau se lève enfin sur la bataille finale ! Après une brève victoire contre Shirô, Musashi et l'alliance bushi s'infiltrent de nouveau dans le kishin noir. Mais pour enfin le terrasser et sauver le Japon, ils doivent vaincre les derniers membres de la confrérie de l'obsidienne dans leurs villes idéales et éliminer définitivement Shirô. Face aux chiens noirs prisonniers de leurs passés et leurs désirs, les généraux et leurs hommes engagent une bataille féroce pour sauver leur avenir et leurs camarades ! Musashi et ses amis parviendront-ils à protéger l'avenir du Japon ?