Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Orient - Samurai Quest Tome 22

Shinobu Ohtaka, Lunafy, Shuji Takizawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le rideau se lève enfin sur la bataille finale ! Après une brève victoire contre Shirô, Musashi et l'alliance bushi s'infiltrent de nouveau dans le kishin noir. Mais pour enfin le terrasser et sauver le Japon, ils doivent vaincre les derniers membres de la confrérie de l'obsidienne dans leurs villes idéales et éliminer définitivement Shirô. Face aux chiens noirs prisonniers de leurs passés et leurs désirs, les généraux et leurs hommes engagent une bataille féroce pour sauver leur avenir et leurs camarades ! Musashi et ses amis parviendront-ils à protéger l'avenir du Japon ?

Par Shinobu Ohtaka, Lunafy, Shuji Takizawa
Chez Pika Edition

|

Auteur

Shinobu Ohtaka, Lunafy, Shuji Takizawa

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Orient - Samurai Quest Tome 22 par Shinobu Ohtaka, Lunafy, Shuji Takizawa

Commenter ce livre

 

Orient - Samurai Quest Tome 22

Shinobu Ohtaka trad. Lunafy

Paru le 27/08/2025

256 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043302039
9791043302039
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.