Le jour où elle s'est laissée le temps

Une " feel-good " BD pleine d'optimisme ! Chantal ne trouve plus de sens à son travail, elle n'arrive plus à écrire. Soutenue par Clémentine et Simon, elle va se laisser le temps... le temps de vivre, de respirer, d'expérimenter de nouvelles choses. Le temps de se retrouver, de se nourrir, de créer. Le temps d'être. Car comme le lui a soufflé une mystérieuse femme croisée dans la forêt : pour faire et avoir, nous devons d'abord ETRE...