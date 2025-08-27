Inscription
#Roman francophone

Le jour où elle s'est laissée le temps

Marko, BeKa, Maëla Cosson

ActuaLitté
Une " feel-good " BD pleine d'optimisme ! Chantal ne trouve plus de sens à son travail, elle n'arrive plus à écrire. Soutenue par Clémentine et Simon, elle va se laisser le temps... le temps de vivre, de respirer, d'expérimenter de nouvelles choses. Le temps de se retrouver, de se nourrir, de créer. Le temps d'être. Car comme le lui a soufflé une mystérieuse femme croisée dans la forêt : pour faire et avoir, nous devons d'abord ETRE...

Par Marko, BeKa, Maëla Cosson
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Marko, BeKa, Maëla Cosson

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

Le jour où elle s'est laissée le temps

Marko, BeKa

Paru le 27/08/2025

60 pages

Bamboo Editions

16,90 €

ActuaLitté
9791041112135
