Emilie et Oskar Schindler

Jean-Yves Le Naour, Christelle Galland

ActuaLitté
Steven Spielberg en a fait une icône, voici la véritable histoire d'Oskar Schindler vue par Emilie, sa femme, la grande oubliée d' Hollywood... . Oskar Schindler était un personnage fascinant, séduisant, drôle et élégant. Mais derrière l'homme d'affaires charismatique, bon vivant et nazi par opportunisme, il y avait aussi Emilie, épouse trompée et éternellement dans l'ombre, qui joua un grand rôle dans la destinée de son mari. Quand celui-ci découvrit les persécutions dont étaient victimes les Juifs employés à bon marché dans son entreprise et envoyés en convois vers Auschwitz, il changea complètement d'attitude et fit tout pour les sauver, avec l'aide indéfectible d'Emilie.

Chez Bamboo Editions

Jean-Yves Le Naour, Christelle Galland

Bamboo Editions

Historique

Emilie et Oskar Schindler

Paru le 27/08/2025

64 pages

Bamboo Editions

15,90 €

9791041111909
