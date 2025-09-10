Les génies des mers

Loin d'avoir "le QI d'une huître" ou une "mémoire de poisson rouge", les animaux marins sont en fait de purs génies ! Des crevettes qui font bouillir la mer, du plancton qui répare notre climat, des éponges vivant plus de 10000 ans... Pour qui sait les observer, poissons, mollusques ou coquillages deviennent tour à tour ingénieurs, navigateurs, as de la peinture, médecins du futur. Autant de prouesses que Bill François nous invite à découvrir dans un album magnifiquement illustré. Conteur passionné, l'auteur décrypte pour nous les invraisemblables pouvoirs de la faune marine. Il met à la portée de tous les mécanismes physiques qui, sous l'eau, rendent possible l'incroyable, avec une rigueur scientifique non dépourvue d'humour. Un ouvrage indispensable pour les amoureux de la mer, et des sciences !