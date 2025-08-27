Panique à bord

Les Sisters en roman, c'est nikol crème ! Wendy et Marine surprennent une discussion des parents qui parlent de séparation. Les filles paniquent aussitôt. S'ils divorcent, une Sister ira vivre avec Papa et l'autre avec Maman. Séparer les deux soeurs, ça jamais ! La grande brune et la petite blonde vont tout mettre en oeuvre pour que les parents changent d'avis ! Et quoi de mieux que de devenir les filles les plus gentilles de la terre pour apaiser les tensions ?