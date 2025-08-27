Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

Panique à bord

Florane Poinot, Christophe Cazenove, William

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Sisters en roman, c'est nikol crème ! Wendy et Marine surprennent une discussion des parents qui parlent de séparation. Les filles paniquent aussitôt. S'ils divorcent, une Sister ira vivre avec Papa et l'autre avec Maman. Séparer les deux soeurs, ça jamais ! La grande brune et la petite blonde vont tout mettre en oeuvre pour que les parents changent d'avis ! Et quoi de mieux que de devenir les filles les plus gentilles de la terre pour apaiser les tensions ?

Par Florane Poinot, Christophe Cazenove, William
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Florane Poinot, Christophe Cazenove, William

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Panique à bord par Florane Poinot, Christophe Cazenove, William

Commenter ce livre

 

Panique à bord

Florane Poinot

Paru le 27/08/2025

96 pages

Bamboo Editions

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041110520
9791041110520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.