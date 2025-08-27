Inscription
#Comics

La horde de dragons

John Arcudi

ActuaLitté
Retrouvez une anthologie en noir et blanc proposant plusieurs histoires inédites du légendaire Conan dont l'épopée Conan le Général. Promis à des richesses inestimables, le Cimmérien se retrouve à la tête d'une armée, menée pour le compte d'un prince hyrkanien en exil. Mais lorsque d'anciens monstres sont libérés et que l'insouciance du prince met tout en péril, Conan devra faire un choix : fuir et renoncer à son trésor ou affronter le danger pour empêcher un bain de sang dans les sables du désert. Savage Sword of Conan n'est pas une simple variation des aventures du célèbre Barbare mais un véritable retour aux sources. A l'image des publications des années 70, cette anthologie en noir et blanc permet aux auteurs d'explorer librement leur créativité pour offrir des récits plus matures, fidèles à l'esprit du héros créé par Robert E. Howard.

Par John Arcudi
Chez Panini comics

|

Auteur

John Arcudi

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

DOSSIER - En route pour l'aventure : des livres pour voyager et s'évader

Retrouver tous les articles sur La horde de dragons par John Arcudi

La horde de dragons

John Arcudi

Paru le 27/08/2025

Panini comics

26,00 €

ActuaLitté
9791039135610
