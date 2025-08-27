Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Mes Loisirs, ou Journal d'événemens tels qu'ils parviennent à ma connoissance (1753-1789)

Siméon-Prosper Hardy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le fauteuil de son cabinet de travail, lunettes sur le nez, il dévore les imprimés du jour. Dans la rue, il observe ses compatriotes et sent l'agitation qui les traverse. Chez Edé son boulanger, il capte et partage les inquiétudes provoquées par l'augmentation effrénée du prix du pain. Nourri par ce faisceau d'informations, Siméon-Prosper Hardy poursuit la rédaction de son "histoire du temps présent" et noircit ses grands registres des faits et des rumeurs d'une société qui s'engorge. Sous sa plume, 1788 multiplie les drames. Les désaccords s'avivent entre les parlements et la Cour. L'orage de juillet est dévastateur et aura des conséquences durables et dramatiques sur les récoltes. De la journée des Tuiles à Grenoble, aux émeutes du pont Neuf et de la place Dauphine à Paris, le peuple ne retient plus sa colère. Présentés comme une évidence dans toutes les brochures qui circulent dans le royaume, les Etats généraux, enfin, sont convoqués pour 1789.

Par Siméon-Prosper Hardy
Chez Hermann

|

Auteur

Siméon-Prosper Hardy

Editeur

Hermann

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes Loisirs, ou Journal d'événemens tels qu'ils parviennent à ma connoissance (1753-1789) par Siméon-Prosper Hardy

Commenter ce livre

 

Mes Loisirs, ou Journal d'événemens tels qu'ils parviennent à ma connoissance (1753-1789)

Siméon-Prosper Hardy

Paru le 27/08/2025

528 pages

Hermann

65,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037045065
9791037045065
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.