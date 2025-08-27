Miss Peregrine et les enfants particuliers Tome 1

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants " particuliers ". Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des " Monstres ". Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruines, il n'a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître... Un univers riche et fascinant Un roman fantastique peuplé d'enfants particuliers, de monstres et d'animaux étranges : les Estres, les Ombrunes, les ému-rafes... Un objet livre troublant De très belles photos inquiétantes dénichées par l'auteur sur des brocantes ou chez des particuliers ponctuent une fois le récit et lui donnent un caractère singulier.