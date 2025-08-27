Inscription
Miss Peregrine et les enfants particuliers

Ransom Riggs, Sidonie Van Den Dries

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants " particuliers ". Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des " Monstres ". Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruines, il n'a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître... Un univers riche et fascinant Un roman fantastique peuplé d'enfants particuliers, de monstres et d'animaux étranges : les Estres, les Ombrunes, les ému-rafes... Un objet livre troublant De très belles photos inquiétantes dénichées par l'auteur sur des brocantes ou chez des particuliers ponctuent une fois le récit et lui donnent un caractère singulier.

Par Ransom Riggs, Sidonie Van Den Dries
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Ransom Riggs, Sidonie Van Den Dries

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Ransom Riggs trad. Sidonie Van Den Dries

Paru le 27/08/2025

446 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

Scannez le code barre 9791036384554
9791036384554
