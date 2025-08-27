La part du vent

June Flanagan, dix-sept ans, est tranquillement installée pour lire son magazine favori quand des coups de feu la rappellent à la réalité. Le sang de la jeune fille se glace, mais les consignes qu'elle a répétées tant de fois résonnent en elle : si quelque chose de grave se produit, il lui faut partir, le plus vite possible, à deux jours de route minimum. June ignore encore que sa fuite la mènera jusqu'aux terres arides de l'Oklahoma. Elle ignore qu'elle y rencontrera l'amitié, l'amour, la vengeance et la haine. Elle ignore surtout que le vent, menaçant, s'apprête à se transformer en monstre pour reprendre ses droits. Après Sauvages et Le Dernier sur la plaine (Pépite du roman ado 2020), Nathalie Bernard nous entraîne à la suite d'une héroïne inoubliable dans les Etats-Unis des années 1930.